TecDAX aktuell: TecDAX zum Start schwächer

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,27 Prozent auf 2 996,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 436,510 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 3 028,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 035,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 028,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 992,89 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,095 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 079,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 208,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wurde der TecDAX mit 2 694,35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 897,14 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 7,68 Prozent auf 25,11 EUR), HENSOLDT (+ 2,06 Prozent auf 28,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,43 Prozent auf 36,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,56 Prozent auf 20,59 EUR) und United Internet (+ 0,48 Prozent auf 21,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-9,05 Prozent auf 292,40 EUR), ADTRAN (-3,29 Prozent auf 7,65 USD), Carl Zeiss Meditec (-2,36 Prozent auf 77,02 EUR), QIAGEN (-1,91 Prozent auf 36,88 EUR) und EVOTEC SE (-1,81 Prozent auf 17,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 199 386 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 146,025 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

