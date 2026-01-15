TecDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 3 770,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 590,224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 3 770,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 776,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 769,48 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,37 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 3 550,59 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Stand von 3 658,60 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 3 544,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 612,08 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,73 Prozent auf 48,50 EUR), AIXTRON SE (+ 4,22 Prozent auf 19,74 EUR), Siltronic (+ 3,97 Prozent auf 56,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,19 Prozent auf 21,44 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,10 Prozent auf 107,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-1,71 Prozent auf 89,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), EVOTEC SE (-0,91 Prozent auf 6,35 EUR), SAP SE (-0,70 Prozent auf 204,65 EUR) und United Internet (-0,69 Prozent auf 28,92 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 362 211 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 243,032 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,62 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at