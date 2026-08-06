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TecDAX-Entwicklung 06.08.2026 15:58:25

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen

Der TecDAX performt aktuell positiv.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,09 Prozent fester bei 3 989,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4 003,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 959,38 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 3,40 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 3 912,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 810,45 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 3 771,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,08 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Nordex (+ 3,83 Prozent auf 39,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,97 Prozent auf 29,84 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 90,04 EUR) und Kontron (+ 2,02 Prozent auf 21,18 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PVA TePla (-11,48 Prozent auf 30,54 EUR), IONOS (-5,81 Prozent auf 30,14 EUR), Elmos Semiconductor (-3,10 Prozent auf 143,80 EUR), JENOPTIK (-2,83 Prozent auf 37,80 EUR) und Siltronic (-2,41 Prozent auf 77,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 883 290 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,190 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
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