Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Entwicklung
|
06.08.2026 15:58:25
TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,09 Prozent fester bei 3 989,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4 003,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 959,38 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 3,40 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 3 912,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 810,45 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 3 771,99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,08 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Nordex (+ 3,83 Prozent auf 39,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,97 Prozent auf 29,84 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 90,04 EUR) und Kontron (+ 2,02 Prozent auf 21,18 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PVA TePla (-11,48 Prozent auf 30,54 EUR), IONOS (-5,81 Prozent auf 30,14 EUR), Elmos Semiconductor (-3,10 Prozent auf 143,80 EUR), JENOPTIK (-2,83 Prozent auf 37,80 EUR) und Siltronic (-2,41 Prozent auf 77,10 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 883 290 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 193,190 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
04.08.26
|TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siltronic auf 90 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
Analysen zu Siltronic AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Elmos Semiconductor
|145,80
|0,55%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|HENSOLDT
|90,54
|1,07%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|JENOPTIK AG
|39,20
|2,35%
|Kontron
|21,88
|2,72%
|Nordex AG
|38,98
|-1,91%
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Siltronic AG
|78,20
|-1,01%
|TeamViewer
|6,49
|1,89%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 068,78
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.