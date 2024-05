TecDAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,51 Prozent höher bei 3 451,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 521,945 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,013 Prozent schwächer bei 3 433,03 Punkten, nach 3 433,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 423,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 455,20 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,515 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 216,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 405,01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, notierte der TecDAX bei 3 278,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,81 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,08 Prozent auf 49,44 EUR), Infineon (+ 3,74 Prozent auf 37,71 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,94 Prozent auf 56,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,10 Prozent auf 94,90 EUR) und Kontron (+ 1,67 Prozent auf 20,66 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,33 Prozent auf 264,20 EUR), QIAGEN (-2,24 Prozent auf 40,53 EUR), United Internet (-1,94 Prozent auf 22,20 EUR), HENSOLDT (-1,77 Prozent auf 38,74 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,24 Prozent auf 46,14 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 833 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 7,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at