TecDAX-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im TecDAX

Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 4 017,51 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 569,503 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,043 Prozent schwächer bei 4 013,48 Punkten, nach 4 015,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 027,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 009,96 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3 770,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 3 656,37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,85 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,99 Prozent auf 205,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,92 Prozent auf 75,70 EUR), PVA TePla (+ 2,43 Prozent auf 30,32 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,34 Prozent auf 131,20 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Ottobock (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR), Nordex (-1,99 Prozent auf 38,36 EUR), HENSOLDT (-1,91 Prozent auf 86,18 EUR), SMA Solar (-1,91 Prozent auf 56,55 EUR) und AIXTRON SE (-1,12 Prozent auf 32,52 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 279 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at