TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX befindet sich am Montagmittag im Aufwind.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0,91 Prozent auf 3 895,15 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 517,204 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,558 Prozent auf 3 881,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 881,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 903,57 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Stand von 4 160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 349,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Wert von 3 873,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,75 Prozent auf 57,05 EUR), TeamViewer (+ 3,75 Prozent auf 4,98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,07 Prozent auf 28,86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 182,40 EUR) und Infineon (+ 2,76 Prozent auf 80,46 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil freenet (-1,43 Prozent auf 23,46 EUR), Deutsche Telekom (-0,76 Prozent auf 26,05 EUR), Kontron (-0,43 Prozent auf 23,18 EUR), Siemens Healthineers (-0,32 Prozent auf 34,11 EUR) und Ottobock (+ 0,00 Prozent auf 52,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 896 892 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 157,783 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at