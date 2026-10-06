OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|TecDAX-Performance im Blick
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06.10.2026 12:26:45
TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX mittags
Am Dienstag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 4 123,69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 565,418 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,505 Prozent fester bei 4 090,90 Punkten, nach 4 070,35 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 132,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 090,90 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 022,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 912,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 742,50 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,78 Prozent zu Buche. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 6,48 Prozent auf 267,90 EUR), QIAGEN (+ 4,59 Prozent auf 42,03 EUR), EVOTEC SE (+ 4,46 Prozent auf 3,09 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 31,36 EUR) und TeamViewer (+ 2,93 Prozent auf 6,84 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-3,05 Prozent auf 80,06 EUR), OHB SE (-2,44 Prozent auf 167,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR), Nordex (-1,51 Prozent auf 36,60 EUR) und SMA Solar (-0,50 Prozent auf 59,50 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 247 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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