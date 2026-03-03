TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,88 Prozent auf 3 614,71 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566,820 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 3 713,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 597,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 714,65 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, stand der TecDAX bei 3 605,72 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 3 556,30 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 3 856,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,264 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,01 Prozent auf 30,46 EUR), Nagarro SE (-0,10 Prozent auf 51,20 EUR), QIAGEN (-0,50 Prozent auf 41,09 EUR), Bechtle (-0,85 Prozent auf 32,78 EUR) und CANCOM SE (-1,06 Prozent auf 23,25 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-6,26 Prozent auf 5,33 EUR), Siltronic (-5,53 Prozent auf 52,15 EUR), Infineon (-5,19 Prozent auf 42,11 EUR), Elmos Semiconductor (-4,86 Prozent auf 145,00 EUR) und JENOPTIK (-4,61 Prozent auf 26,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 404 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,098 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at