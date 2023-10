TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstagnachmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,07 Prozent höher bei 2 843,85 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 424,611 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,414 Prozent auf 2 830,20 Punkte an der Kurstafel, nach 2 841,97 Punkten am Vortag.

Bei 2 796,61 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 2 854,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,044 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 26.09.2023, einen Stand von 2 967,56 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 3 234,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der TecDAX 2 890,88 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 2,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 796,61 Punkten registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 4,62 Prozent auf 10,54 EUR), Siltronic (+ 4,49 Prozent auf 81,50 EUR), CANCOM SE (+ 4,07 Prozent auf 22,52 EUR), HENSOLDT (+ 3,24 Prozent auf 28,72 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,13 Prozent auf 16,83 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siemens Healthineers (-2,84 Prozent auf 46,47 EUR), Sartorius vz (-2,45 Prozent auf 219,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,57 Prozent auf 33,89 EUR), Telefonica Deutschland (-1,17 Prozent auf 1,56 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,17 Prozent auf 74,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 079 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 147,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,38 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

