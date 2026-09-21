Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Marktbericht
|
21.09.2026 15:58:34
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag fester
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,34 Prozent stärker bei 4 001,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 554,674 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,696 Prozent auf 3 976,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.
Bei 3 976,14 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 016,83 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 090,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der TecDAX bei 3 954,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der TecDAX bei 3 631,92 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,41 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 36,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,92 Prozent auf 71,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,65 Prozent auf 41,38 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,55 Prozent auf 147,00 EUR) und Siltronic (+ 4,09 Prozent auf 80,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-1,94 Prozent auf 91,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,22 Prozent auf 29,10 EUR), TeamViewer (-1,18 Prozent auf 6,28 EUR), EVOTEC SE (-0,96 Prozent auf 2,89 EUR) und HENSOLDT (-0,79 Prozent auf 77,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 161 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,66
|5,59%
|ATOSS Software AG
|90,90
|-2,47%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,08
|-0,34%
|Deutsche Telekom AG
|27,31
|0,96%
|Elmos Semiconductor
|148,20
|5,71%
|EVOTEC SE
|2,88
|-0,69%
|freenet AG
|24,46
|1,58%
|HENSOLDT
|78,40
|0,44%
|JENOPTIK AG
|41,36
|4,92%
|SAP SE
|182,72
|0,04%
|Siltronic AG
|80,65
|4,81%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,05
|4,41%
|TeamViewer
|6,26
|-1,34%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,78
|1,65%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 009,05
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.