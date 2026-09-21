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Marktbericht 21.09.2026 15:58:34

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag fester

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,34 Prozent stärker bei 4 001,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 554,674 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,696 Prozent auf 3 976,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.

Bei 3 976,14 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 016,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 090,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der TecDAX bei 3 954,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der TecDAX bei 3 631,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,41 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 36,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,92 Prozent auf 71,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,65 Prozent auf 41,38 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,55 Prozent auf 147,00 EUR) und Siltronic (+ 4,09 Prozent auf 80,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-1,94 Prozent auf 91,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,22 Prozent auf 29,10 EUR), TeamViewer (-1,18 Prozent auf 6,28 EUR), EVOTEC SE (-0,96 Prozent auf 2,89 EUR) und HENSOLDT (-0,79 Prozent auf 77,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 161 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 009,05 1,53%

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