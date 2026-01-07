TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 3 788,44 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 572,173 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,019 Prozent stärker bei 3 752,00 Punkten, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 793,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 4,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Wert von 3 733,07 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 3 519,69 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 8,86 Prozent auf 6,29 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,21 Prozent auf 46,84 EUR), HENSOLDT (+ 5,91 Prozent auf 86,85 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 33,10 EUR) und SMA Solar (+ 4,47 Prozent auf 37,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 20,75 EUR), Nagarro SE (-1,84 Prozent auf 72,20 EUR), Bechtle (-1,03 Prozent auf 44,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,30 EUR) und freenet (-0,34 Prozent auf 29,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at