freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.01.2026 17:59:06
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone
Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 3 788,44 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 572,173 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,019 Prozent stärker bei 3 752,00 Punkten, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 793,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 4,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Wert von 3 733,07 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 3 519,69 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 8,86 Prozent auf 6,29 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,21 Prozent auf 46,84 EUR), HENSOLDT (+ 5,91 Prozent auf 86,85 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 33,10 EUR) und SMA Solar (+ 4,47 Prozent auf 37,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 20,75 EUR), Nagarro SE (-1,84 Prozent auf 72,20 EUR), Bechtle (-1,03 Prozent auf 44,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,30 EUR) und freenet (-0,34 Prozent auf 29,58 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|19,67
|-7,74%
|Bechtle AG
|43,78
|-2,19%
|Deutsche Telekom AG
|28,23
|2,25%
|EVOTEC SE
|6,33
|9,85%
|freenet AG
|29,60
|-0,47%
|HENSOLDT
|86,25
|5,70%
|Nagarro SE
|71,90
|-1,91%
|Nordex AG
|32,56
|2,58%
|SAP SE
|206,55
|1,60%
|Siemens Healthineers AG
|46,42
|0,93%
|SMA Solar AG
|36,82
|1,71%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,82
|-0,14%
|TeamViewer
|5,76
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 780,05
|-0,41%