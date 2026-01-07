freenet Aktie

Kursentwicklung im Fokus 07.01.2026 17:59:06

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 3 788,44 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 572,173 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,019 Prozent stärker bei 3 752,00 Punkten, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 793,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 4,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Wert von 3 733,07 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 3 519,69 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 8,86 Prozent auf 6,29 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,21 Prozent auf 46,84 EUR), HENSOLDT (+ 5,91 Prozent auf 86,85 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 33,10 EUR) und SMA Solar (+ 4,47 Prozent auf 37,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 20,75 EUR), Nagarro SE (-1,84 Prozent auf 72,20 EUR), Bechtle (-1,03 Prozent auf 44,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,30 EUR) und freenet (-0,34 Prozent auf 29,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Nachrichten zu freenet AG

Analysen zu freenet AG

05.01.26 freenet Neutral UBS AG
08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,67 -7,74% AIXTRON SE
Bechtle AG 43,78 -2,19% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 28,23 2,25% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 6,33 9,85% EVOTEC SE
freenet AG 29,60 -0,47% freenet AG
HENSOLDT 86,25 5,70% HENSOLDT
Nagarro SE 71,90 -1,91% Nagarro SE
Nordex AG 32,56 2,58% Nordex AG
SAP SE 206,55 1,60% SAP SE
Siemens Healthineers AG 46,42 0,93% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 36,82 1,71% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,82 -0,14% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,76 0,52% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 780,05 -0,41%

