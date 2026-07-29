TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent höher bei 3 849,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 518,017 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,030 Prozent auf 3 838,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,11 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 863,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 817,97 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der TecDAX auf 3 848,92 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 3 624,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 890,90 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,20 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 5,65 Prozent auf 52,55 EUR), TeamViewer (+ 5,45 Prozent auf 6,77 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,51 Prozent auf 37,54 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,45 Prozent auf 30,02 EUR) und Nordex (+ 2,79 Prozent auf 38,28 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-5,89 Prozent auf 67,95 EUR), Infineon (-5,70 Prozent auf 54,48 EUR), PVA TePla (-5,66 Prozent auf 31,34 EUR), Elmos Semiconductor (-4,52 Prozent auf 139,40 EUR) und JENOPTIK (-4,12 Prozent auf 34,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 382 377 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 174,607 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at