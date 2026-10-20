JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|TecDAX-Entwicklung
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20.10.2026 09:28:50
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 3 998,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 569,223 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 007,52 Zählern und damit 0,084 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 010,90 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 997,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 014,30 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 948,65 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 3 771,59 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3 756,03 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,32 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 2,11 Prozent auf 203,00 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), TeamViewer (+ 1,21 Prozent auf 7,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,99 Prozent auf 92,00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,85 Prozent auf 76,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-5,87 Prozent auf 52,15 EUR), Siltronic (-3,83 Prozent auf 64,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,58 Prozent auf 53,80 EUR), JENOPTIK (-3,42 Prozent auf 35,06 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,25 Prozent auf 27,98 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 270 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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