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XETRA-Handel im Blick 20.04.2026 09:29:16

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus

Der TecDAX setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,19 Prozent auf 3 720,86 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 532,364 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,953 Prozent leichter bei 3 729,64 Punkten in den Handel, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 717,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 730,32 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 420,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 646,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 412,85 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,00 Prozent auf 48,94 EUR), Nordex (+ 1,23 Prozent auf 46,12 EUR), HENSOLDT (+ 0,42 Prozent auf 81,18 EUR), Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 59,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,63 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-3,43 Prozent auf 4,99 EUR), Nemetschek SE (-2,53 Prozent auf 67,50 EUR), SAP SE (-2,39 Prozent auf 152,50 EUR), EVOTEC SE (-2,22 Prozent auf 5,52 EUR) und Drägerwerk (-2,21 Prozent auf 97,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 499 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 182,419 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 3 702,06 -1,69%

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