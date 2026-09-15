TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,44 Prozent fester bei 3 978,22 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 555,736 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,075 Prozent auf 3 957,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 927,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 982,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 998,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der TecDAX 3 580,55 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4,70 Prozent auf 238,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 135,40 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 38,72 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR) und TeamViewer (+ 0,68 Prozent auf 6,62 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,85 EUR), Ottobock (-2,71 Prozent auf 53,80 EUR), EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 2,81 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,87 Prozent auf 30,40 EUR) und IONOS (-1,15 Prozent auf 34,48 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 196 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,51 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at