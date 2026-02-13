Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance 13.02.2026 17:58:40

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der TecDAX am Freitag letztendlich

Letztendlich legte der TecDAX im XETRA-Handel um 1,27 Prozent auf 3 654,25 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,387 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,393 Prozent stärker bei 3 622,70 Punkten, nach 3 608,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 661,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 604,87 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,484 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 3 827,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 548,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, lag der TecDAX noch bei 3 859,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,827 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,45 Prozent auf 22,77 EUR), EVOTEC SE (+ 6,18 Prozent auf 6,19 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,18 Prozent auf 26,82 EUR), Sartorius vz (+ 4,05 Prozent auf 231,00 EUR) und Drägerwerk (+ 3,93 Prozent auf 90,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,61 Prozent auf 24,45 EUR), Siltronic (-0,68 Prozent auf 51,05 EUR), Nagarro SE (-0,58 Prozent auf 60,50 EUR), ATOSS Software (-0,47 Prozent auf 85,50 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 33,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 277 347 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 192,422 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,01 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten