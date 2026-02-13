Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|TecDAX-Performance
|
13.02.2026 17:58:40
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
Letztendlich legte der TecDAX im XETRA-Handel um 1,27 Prozent auf 3 654,25 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,387 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,393 Prozent stärker bei 3 622,70 Punkten, nach 3 608,52 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 661,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 604,87 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,484 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 3 827,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 548,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, lag der TecDAX noch bei 3 859,46 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,827 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,45 Prozent auf 22,77 EUR), EVOTEC SE (+ 6,18 Prozent auf 6,19 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,18 Prozent auf 26,82 EUR), Sartorius vz (+ 4,05 Prozent auf 231,00 EUR) und Drägerwerk (+ 3,93 Prozent auf 90,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,61 Prozent auf 24,45 EUR), Siltronic (-0,68 Prozent auf 51,05 EUR), Nagarro SE (-0,58 Prozent auf 60,50 EUR), ATOSS Software (-0,47 Prozent auf 85,50 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 33,12 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 277 347 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 192,422 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,01 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.
Redaktion finanzen.at
