EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX im Fokus
|
19.10.2026 17:58:58
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück
Letztendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 4 010,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569,503 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,043 Prozent tiefer bei 4 013,48 Punkten, nach 4 015,21 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 027,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 988,37 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX auf 3 948,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 770,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX bei 3 656,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 198,80 EUR), Nemetschek SE (+ 3,67 Prozent auf 76,25 EUR), PVA TePla (+ 2,70 Prozent auf 30,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 131,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,49 Prozent auf 2,63 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-3,90 Prozent auf 55,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,08 Prozent auf 28,92 EUR), Ottobock (-2,61 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 38,44 EUR) und Kontron (-1,57 Prozent auf 20,02 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 022 106 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
19.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,51
|-0,04%
|Elmos Semiconductor
|130,20
|0,00%
|EVOTEC SE
|2,61
|2,44%
|freenet AG
|22,82
|0,18%
|Kontron
|19,93
|-0,25%
|Nemetschek SE
|76,15
|-0,33%
|Nordex AG
|38,18
|-0,21%
|OHB SE
|201,50
|-1,95%
|Ottobock
|51,80
|-0,38%
|PVA TePla AG
|30,04
|-0,13%
|SAP SE
|200,60
|-0,32%
|SMA Solar AG
|55,45
|-0,45%
|TeamViewer
|7,00
|0,36%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,66
|-0,56%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 010,90
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.