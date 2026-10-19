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TecDAX im Fokus 19.10.2026 17:58:58

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der TecDAX schloss den Montagshandel stabil ab.

Letztendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 4 010,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569,503 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,043 Prozent tiefer bei 4 013,48 Punkten, nach 4 015,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 027,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 988,37 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX auf 3 948,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 770,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX bei 3 656,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 198,80 EUR), Nemetschek SE (+ 3,67 Prozent auf 76,25 EUR), PVA TePla (+ 2,70 Prozent auf 30,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 131,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,49 Prozent auf 2,63 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-3,90 Prozent auf 55,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,08 Prozent auf 28,92 EUR), Ottobock (-2,61 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 38,44 EUR) und Kontron (-1,57 Prozent auf 20,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 022 106 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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