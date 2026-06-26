TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende

Der TecDAX sank im XETRA-Handel schlussendlich um 0,89 Prozent auf 3 858,16 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,256 Prozent auf 3 882,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 818,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 882,79 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,81 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 064,27 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 26.03.2026, mit 3 423,19 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der TecDAX bei 3 839,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,45 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,55 Prozent auf 53,95 EUR), CANCOM SE (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), EVOTEC SE (+ 1,41 Prozent auf 4,91 EUR) und Ottobock (+ 1,17 Prozent auf 52,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-5,64 Prozent auf 82,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,54 Prozent auf 92,15 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und Drägerwerk (-2,91 Prozent auf 83,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 683 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,456 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at