EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Kursentwicklung
|
26.06.2026 17:58:55
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende
Der TecDAX sank im XETRA-Handel schlussendlich um 0,89 Prozent auf 3 858,16 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,256 Prozent auf 3 882,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 818,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 882,79 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,81 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 064,27 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 26.03.2026, mit 3 423,19 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der TecDAX bei 3 839,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,45 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,55 Prozent auf 53,95 EUR), CANCOM SE (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), EVOTEC SE (+ 1,41 Prozent auf 4,91 EUR) und Ottobock (+ 1,17 Prozent auf 52,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-5,64 Prozent auf 82,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,54 Prozent auf 92,15 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,98 Prozent auf 28,00 EUR) und Drägerwerk (-2,91 Prozent auf 83,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 683 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,456 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
25.06.26