Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Index-Performance im Blick
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16.07.2026 17:58:45
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende
Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent tiefer bei 3 773,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 514,466 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,085 Prozent auf 3 806,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 809,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 806,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 751,52 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,54 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 966,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 653,06 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 3 891,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 7,81 Prozent auf 58,00 EUR), Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 88,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 33,08 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,25 Prozent auf 30,00 EUR) und United Internet (+ 1,92 Prozent auf 24,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-6,20 Prozent auf 58,20 EUR), AIXTRON SE (-5,23 Prozent auf 40,05 EUR), Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), Siltronic (-3,32 Prozent auf 88,95 EUR) und PVA TePla (-3,07 Prozent auf 38,48 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 393 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 159,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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