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TecDAX im Blick 01.09.2026 09:28:57

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Start zurück

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Start zurück

So bewegt sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,43 Prozent tiefer bei 4 065,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 575,909 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 4 084,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 082,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 062,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 088,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 827,49 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 4 180,56 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 3 739,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,16 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 2,43 Prozent auf 57,66 EUR), Drägerwerk (+ 1,96 Prozent auf 114,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,86 Prozent auf 31,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,37 Prozent auf 133,20 EUR) und Siltronic (+ 1,27 Prozent auf 80,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), HENSOLDT (-2,66 Prozent auf 83,42 EUR), Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 68,65 EUR), ATOSS Software (-1,38 Prozent auf 100,20 EUR) und IONOS (-1,25 Prozent auf 34,84 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 217 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,822 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 27,99 -1,34% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 115,60 3,40% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 130,80 -0,30% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,22 -0,16% freenet AG
HENSOLDT 83,34 -2,25% HENSOLDT
Infineon AG 56,17 -0,14% Infineon AG
IONOS 34,54 -1,99% IONOS
Nemetschek SE 69,10 -1,71% Nemetschek SE
SAP SE 186,24 -2,18% SAP SE
Siltronic AG 76,65 -3,10% Siltronic AG
TeamViewer 7,06 -0,07% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,32 0,45% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 040,87 -1,02%

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