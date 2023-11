TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt schlussendlich nach

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 2 942,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 438,081 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,080 Prozent auf 2 958,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 956,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 966,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 933,64 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 2 999,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 182,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der TecDAX auf 2 835,07 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 3,09 Prozent auf 31,35 EUR), PNE (+ 3,02 Prozent auf 12,98 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 70,18 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1,64 Prozent auf 1,71 EUR) und Kontron (+ 1,48 Prozent auf 20,56 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,25 Prozent auf 16,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,63 Prozent auf 31,50 EUR), Sartorius vz (-2,06 Prozent auf 251,70 EUR), JENOPTIK (-1,60 Prozent auf 23,34 EUR) und Bechtle (-1,52 Prozent auf 42,78 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 5 257 427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 151,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at