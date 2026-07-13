Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Marktbericht
|
13.07.2026 09:28:57
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach
Am Montag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 3 832,00 Punkte abwärts. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 513,615 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 838,42 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 817,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 843,03 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 979,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), IONOS (+ 2,17 Prozent auf 29,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), Drägerwerk (+ 1,43 Prozent auf 85,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,01 Prozent auf 5,52 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Infineon (-2,21 Prozent auf 70,88 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), Elmos Semiconductor (-1,53 Prozent auf 167,40 EUR), Sartorius vz (-1,53 Prozent auf 238,30 EUR) und HENSOLDT (-1,32 Prozent auf 73,34 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 253 919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,49 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.07.26