TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Am Montag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 3 832,00 Punkte abwärts. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 513,615 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 838,42 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 817,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 843,03 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 979,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), IONOS (+ 2,17 Prozent auf 29,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), Drägerwerk (+ 1,43 Prozent auf 85,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,01 Prozent auf 5,52 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Infineon (-2,21 Prozent auf 70,88 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), Elmos Semiconductor (-1,53 Prozent auf 167,40 EUR), Sartorius vz (-1,53 Prozent auf 238,30 EUR) und HENSOLDT (-1,32 Prozent auf 73,34 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 253 919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at