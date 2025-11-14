TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone

Der TecDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Am Freitag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,73 Prozent auf 3 487,11 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 567,765 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,456 Prozent auf 3 532,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 548,58 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 537,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 486,11 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,326 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 646,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 771,54 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 385,81 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 22,78 Prozent auf 55,25 EUR), Bechtle (+ 14,22 Prozent auf 39,84 EUR), CANCOM SE (+ 5,21 Prozent auf 26,25 EUR), SMA Solar (+ 3,35 Prozent auf 29,58 EUR) und Nordex (+ 1,27 Prozent auf 27,08 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-5,32 Prozent auf 5,16 EUR), Infineon (-5,27 Prozent auf 34,00 EUR), JENOPTIK (-4,52 Prozent auf 19,23 EUR), SAP SE (-4,06 Prozent auf 209,25 EUR) und Eckert Ziegler (-3,56 Prozent auf 16,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 680 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,668 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at