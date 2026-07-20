TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Mittag

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 3 780,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,421 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 3 770,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 770,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 781,71 Punkte, das Tagestief hingegen 3 752,30 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 954,14 Punkte. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 3 711,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 941,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,52 Prozent auf 3,63 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,93 Prozent auf 33,66 EUR), Nordex (+ 4,35 Prozent auf 41,30 EUR), ATOSS Software (+ 3,71 Prozent auf 72,60 EUR) und Drägerwerk (+ 2,27 Prozent auf 90,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-4,08 Prozent auf 82,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,96 Prozent auf 29,02 EUR), Elmos Semiconductor (-0,89 Prozent auf 155,80 EUR), United Internet (-0,66 Prozent auf 23,92 EUR) und HENSOLDT (-0,66 Prozent auf 75,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 700 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 161,029 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at