Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Kursentwicklung 04.09.2026 15:58:44

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent fester bei 4 047,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,304 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 4 040,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 066,68 Punkte, das Tagestief hingegen 4 035,36 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,29 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 3 981,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 208,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 623,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,66 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,69 Prozent auf 73,50 EUR), PVA TePla (+ 5,94 Prozent auf 31,38 EUR), Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 78,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,87 Prozent auf 139,40 EUR) und Infineon (+ 3,35 Prozent auf 57,39 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-3,94 Prozent auf 64,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 31,16 EUR), EVOTEC SE (-2,44 Prozent auf 3,19 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 36,34 EUR) und Sartorius vz (-1,55 Prozent auf 241,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 145 753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,418 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,95 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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PVA TePla AG 31,10 5,28% PVA TePla AG
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Siltronic AG 78,25 3,71% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,65 5,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,88 -1,01% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,00 1,21% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 022,75 -0,12%

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