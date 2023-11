TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,13 Prozent schwächer bei 3 136,80 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 464,375 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,102 Prozent leichter bei 3 137,64 Punkten in den Handel, nach 3 140,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 140,59 Punkte, das Tagestief hingegen 3 122,47 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,836 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Wert von 2 843,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 120,48 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 100,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 7,92 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. 2 788,38 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,13 Prozent auf 31,27 EUR), Kontron (+ 1,08 Prozent auf 22,46 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 142,32 EUR), MorphoSys (+ 0,78 Prozent auf 16,21 EUR) und ADTRAN (+ 0,56 Prozent auf 5,39 USD). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nordex (-2,62 Prozent auf 9,89 EUR), Siltronic (-1,94 Prozent auf 83,50 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 57,05 EUR), EVOTEC SE (-1,77 Prozent auf 18,83 EUR) und Bechtle (-1,75 Prozent auf 45,02 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 175 235 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 163,103 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,57 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at