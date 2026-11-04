TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind

Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,24 Prozent fester bei 4 143,40 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 580,920 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,253 Prozent auf 4 082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 169,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 080,18 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 081,92 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der TecDAX noch bei 3 981,98 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 04.11.2025, mit 3 610,86 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,32 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 54,15 EUR), Nordex (+ 4,83 Prozent auf 40,84 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,56 Prozent auf 14,00 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 214,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 3,60 Prozent auf 26,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,25 Prozent auf 32,08 EUR), JENOPTIK (-5,16 Prozent auf 37,50 EUR), PVA TePla (-4,87 Prozent auf 30,06 EUR), Elmos Semiconductor (-4,80 Prozent auf 119,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,70 Prozent auf 49,32 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 048 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at