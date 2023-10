TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich unentschlossen

So bewegte sich der TecDAX am Donnerstag letztendlich

Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 3 035,17 Punkten ab. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 437,394 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,277 Prozent stärker bei 3 043,48 Punkten, nach 3 035,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 057,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 026,88 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 076,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 180,51 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.10.2022, einen Stand von 2 664,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 3,17 Prozent auf 19,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,66 Prozent auf 28,16 EUR), Nemetschek SE (+ 1,59 Prozent auf 63,98 EUR), MorphoSys (+ 1,35 Prozent auf 23,32 EUR) und ATOSS Software (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil ADTRAN (-3,03 Prozent auf 7,67 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,62 Prozent auf 35,73 EUR), Nordex (-2,12 Prozent auf 10,60 EUR), Nagarro SE (-1,86 Prozent auf 68,70 EUR) und PNE (-1,56 Prozent auf 12,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 053 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die United Internet-Aktie weist mit 10,57 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at