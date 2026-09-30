TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Performance im Fokus
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30.09.2026 09:29:11
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus
Um 09:12 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 4 028,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 556,145 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 013,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 028,85 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4 119,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der TecDAX noch bei 3 853,08 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 3 648,46 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,16 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 3,86 Prozent auf 3,06 EUR), HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 77,52 EUR), Nordex (+ 2,70 Prozent auf 39,62 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 78,95 EUR) und Sartorius vz (+ 1,31 Prozent auf 263,40 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen IONOS (-1,08 Prozent auf 33,08 EUR), JENOPTIK (-0,43 Prozent auf 41,26 EUR), ATOSS Software (-0,37 Prozent auf 81,40 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR) und Bechtle (-0,06 Prozent auf 34,58 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 166 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,396 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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