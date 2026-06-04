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TecDAX im Fokus 04.06.2026 12:27:08

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich schwächer

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich schwächer

Der TecDAX gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 4 182,77 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 583,191 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,251 Prozent höher bei 4 196,25 Punkten, nach 4 185,73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 196,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 165,03 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,153 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 707,85 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 718,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 925,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,41 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 5,81 Prozent auf 65,60 EUR), SAP SE (+ 4,57 Prozent auf 163,06 EUR), ATOSS Software (+ 4,39 Prozent auf 80,80 EUR), TeamViewer (+ 3,74 Prozent auf 6,11 EUR) und IONOS (+ 2,61 Prozent auf 29,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-4,38 Prozent auf 57,68 EUR), Siltronic (-4,31 Prozent auf 100,00 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 84,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,78 Prozent auf 94,25 EUR) und JENOPTIK (-3,06 Prozent auf 46,30 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 156 404 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 190,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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