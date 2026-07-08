Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|XETRA-Handel im Fokus
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08.07.2026 17:58:54
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 2,35 Prozent leichter bei 3 742,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,141 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,446 Prozent auf 3 815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 734,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 817,03 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 4,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 067,45 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 595,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 941,65 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,04 Prozent auf 29,16 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 29,74 EUR), SMA Solar (+ 1,89 Prozent auf 53,85 EUR), JENOPTIK (+ 1,22 Prozent auf 38,32 EUR) und Kontron (+ 0,26 Prozent auf 23,06 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Bechtle (-5,16 Prozent auf 30,50 EUR), Sartorius vz (-5,12 Prozent auf 220,30 EUR), Ottobock (-4,92 Prozent auf 49,25 EUR), Nemetschek SE (-4,79 Prozent auf 55,65 EUR) und SAP SE (-4,13 Prozent auf 137,96 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 886 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 163,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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