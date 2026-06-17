SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|TecDAX im Fokus
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17.06.2026 17:58:54
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Abgaben
Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent leichter bei 3 947,40 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 541,926 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,081 Prozent schwächer bei 3 963,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 966,54 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 980,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 930,92 Punkten.
TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3 795,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der TecDAX bei 3 599,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 799,79 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 6,82 Prozent auf 43,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,72 Prozent auf 60,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 101,10 EUR), SMA Solar (+ 2,80 Prozent auf 53,30 EUR) und Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 36,58 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil United Internet (-3,52 Prozent auf 24,64 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR), Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR), TeamViewer (-2,44 Prozent auf 5,41 EUR) und Siemens Healthineers (-1,84 Prozent auf 34,65 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9 781 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 167,170 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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