SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Fokus 17.06.2026 17:58:54

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Abgaben

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Abgaben

Der TecDAX zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent leichter bei 3 947,40 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 541,926 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,081 Prozent schwächer bei 3 963,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 966,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 980,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 930,92 Punkten.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3 795,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der TecDAX bei 3 599,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 799,79 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 6,82 Prozent auf 43,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,72 Prozent auf 60,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 101,10 EUR), SMA Solar (+ 2,80 Prozent auf 53,30 EUR) und Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 36,58 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil United Internet (-3,52 Prozent auf 24,64 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR), Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR), TeamViewer (-2,44 Prozent auf 5,41 EUR) und Siemens Healthineers (-1,84 Prozent auf 34,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9 781 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 167,170 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Nachrichten