TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,51 Prozent schwächer bei 3 936,22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 563,757 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,388 Prozent stärker bei 4 012,13 Punkten, nach 3 996,61 Punkten am Vortag.

Bei 4 012,13 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 916,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 3 976,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 809,69 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 658,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 3,16 Prozent auf 26,08 EUR), SAP SE (+ 1,73 Prozent auf 200,35 EUR), IONOS (+ 1,60 Prozent auf 34,30 EUR), freenet (+ 1,26 Prozent auf 22,58 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 40,46 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Drägerwerk (-15,95 Prozent auf 98,00 EUR), AIXTRON SE (-12,93 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (-9,98 Prozent auf 64,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,87 Prozent auf 56,00 EUR) und PVA TePla (-8,56 Prozent auf 28,86 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 806 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,701 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at