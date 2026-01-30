Nemetschek Aktie

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

Index im Blick 30.01.2026 09:29:46

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitagmorgen an seine positive Performance an.

Am Freitag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 3 589,87 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 560,608 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,133 Prozent auf 3 572,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 571,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 591,39 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 622,27 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 650,45 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 3 714,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,950 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 571,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 7,22 Prozent auf 25,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 48,46 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 43,54 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,47 Prozent auf 110,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 82,90 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 33,46 EUR), 1&1 (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR), SMA Solar (-0,55 Prozent auf 36,30 EUR) und Nemetschek SE (-0,54 Prozent auf 73,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 441 436 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

30.01.26 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Nemetschek Neutral UBS AG
29.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.