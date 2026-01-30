Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
30.01.2026 09:29:46
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels
Am Freitag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 3 589,87 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 560,608 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,133 Prozent auf 3 572,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 577,09 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 571,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 591,39 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 622,27 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 650,45 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 3 714,93 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,950 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 571,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 7,22 Prozent auf 25,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 48,46 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 43,54 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,47 Prozent auf 110,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 82,90 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 33,46 EUR), 1&1 (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR), SMA Solar (-0,55 Prozent auf 36,30 EUR) und Nemetschek SE (-0,54 Prozent auf 73,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 441 436 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Nemetschek SE
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
