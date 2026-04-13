AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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13.04.2026 17:59:04
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge
Der TecDAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,69 Prozent auf 3 507,41 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 504,538 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,959 Prozent tiefer bei 3 497,75 Punkten in den Montagshandel, nach 3 531,61 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 509,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 468,28 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 574,39 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der TecDAX bei 3 827,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 297,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,22 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,75 Prozent auf 4,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,80 EUR), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), TeamViewer (+ 2,24 Prozent auf 4,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,92 Prozent auf 57,95 EUR), SMA Solar (-3,95 Prozent auf 45,18 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,75 EUR) und Nemetschek SE (-2,77 Prozent auf 59,60 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 309 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 162,734 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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