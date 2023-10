TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

Am Freitag geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 2 971,28 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 426,053 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,219 Prozent fester bei 2 983,59 Punkten in den Handel, nach 2 977,06 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 006,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 954,02 Punkten lag.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,77 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 3 129,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 089,01 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 06.10.2022, bei 2 803,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,24 Prozent auf 201,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,73 Prozent auf 61,14 EUR), SMA Solar (+ 1,50 Prozent auf 60,90 EUR), Bechtle (+ 1,39 Prozent auf 44,45 EUR) und CANCOM SE (+ 1,38 Prozent auf 25,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-2,34 Prozent auf 32,62 EUR), HENSOLDT (-2,12 Prozent auf 24,90 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 46,76 EUR), Sartorius vz (-1,90 Prozent auf 310,60 EUR) und Nagarro SE (-1,48 Prozent auf 66,65 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 761 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 142,703 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,88 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at