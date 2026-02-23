Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.02.2026 12:26:57
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert am Montagmittag
Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent auf 3 701,18 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557,971 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,540 Prozent schwächer bei 3 701,39 Punkten, nach 3 721,50 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 710,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 679,95 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.01.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 723,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 3 409,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 3 857,03 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,69 Prozent auf 84,10 EUR), Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 57,75 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 32,94 EUR), freenet (+ 0,52 Prozent auf 30,90 EUR) und Bechtle (+ 0,48 Prozent auf 33,16 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-3,71 Prozent auf 4,67 EUR), Sartorius vz (-2,89 Prozent auf 232,10 EUR), EVOTEC SE (-2,85 Prozent auf 5,93 EUR), HENSOLDT (-2,55 Prozent auf 82,00 EUR) und SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 015 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 197,887 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
