Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.10.2026 15:59:02
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer
Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,19 Prozent auf 4 012,12 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,146 Prozent auf 4 066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 070,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 007,73 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 011,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 701,45 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 3 741,05 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,70 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,57 Prozent auf 28,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 276,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 35,44 EUR), Drägerwerk (+ 0,81 Prozent auf 99,20 EUR) und Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-9,59 Prozent auf 86,70 EUR), Siltronic (-3,66 Prozent auf 56,60 EUR), SMA Solar (-3,51 Prozent auf 48,34 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR) und JENOPTIK (-2,77 Prozent auf 37,24 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 756 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,565 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
23.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|87,30
|-6,73%
|Carl Zeiss Meditec AG
|35,24
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|100,20
|2,04%
|freenet AG
|22,90
|-0,35%
|JENOPTIK AG
|37,30
|-2,15%
|Ottobock
|49,40
|-1,10%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|SMA Solar AG
|46,84
|-7,34%
|TeamViewer
|7,39
|-0,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,50
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 024,30
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.