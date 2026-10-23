TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,19 Prozent auf 4 012,12 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,146 Prozent auf 4 066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 070,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 007,73 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 011,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 701,45 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 3 741,05 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,70 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,57 Prozent auf 28,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 276,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 35,44 EUR), Drägerwerk (+ 0,81 Prozent auf 99,20 EUR) und Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-9,59 Prozent auf 86,70 EUR), Siltronic (-3,66 Prozent auf 56,60 EUR), SMA Solar (-3,51 Prozent auf 48,34 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR) und JENOPTIK (-2,77 Prozent auf 37,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 756 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,565 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at