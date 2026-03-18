TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mit dem TecDAX ging es am Mittwoch abwärts.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,08 Prozent leichter bei 3 560,35 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 539,731 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 3 608,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 615,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 540,96 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,552 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 721,82 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 3 557,82 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 3 850,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,76 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,25 Prozent auf 84,00 EUR), Drägerwerk (+ 2,08 Prozent auf 88,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,50 Prozent auf 60,90 EUR), AIXTRON SE (+ 1,15 Prozent auf 34,34 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,96 Prozent auf 14,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-3,81 Prozent auf 4,45 EUR), Ottobock (-3,49 Prozent auf 52,60 EUR), 1&1 (-3,00 Prozent auf 22,65 EUR), SAP SE (-2,89 Prozent auf 161,44 EUR) und Deutsche Telekom (-2,72 Prozent auf 32,54 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 686 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,094 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at