Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
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18.08.2026 17:58:50
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone
Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,78 Prozent auf 4 061,29 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 568,579 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,410 Prozent leichter bei 4 076,44 Punkten, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 085,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 054,91 Zählern.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX auf 3 770,35 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 3 864,46 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,06 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 32,14 EUR), Nemetschek SE (+ 3,14 Prozent auf 62,45 EUR), ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 92,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR) und SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-8,77 Prozent auf 38,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,09 Prozent auf 77,80 EUR), Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siltronic (-6,96 Prozent auf 83,55 EUR) und JENOPTIK (-5,87 Prozent auf 40,12 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 730 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 207,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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