TecDAX aktuell 04.03.2026 17:59:08

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Der TecDAX gewann am Mittwoch an Wert.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,86 Prozent höher bei 3 720,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 554,643 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,333 Prozent fester bei 3 629,34 Punkten in den Handel, nach 3 617,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 629,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 725,48 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,463 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 613,05 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 3 582,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 719,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,67 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 9,74 Prozent auf 32,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,74 Prozent auf 57,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,56 Prozent auf 5,65 EUR), Infineon (+ 5,43 Prozent auf 43,95 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,33 Prozent auf 30,41 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil ATOSS Software (+ 0,35 Prozent auf 87,10 EUR), QIAGEN (+ 0,43 Prozent auf 40,88 EUR), Siltronic (+ 1,13 Prozent auf 53,70 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 167,38 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 33,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 607 643 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
