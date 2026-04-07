SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursverlauf
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07.04.2026 17:58:49
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Am Dienstag sank der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,18 Prozent auf 3 427,06 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 506,726 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,057 Prozent leichter bei 3 465,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 500,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 413,72 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 3 607,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 795,71 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 3 212,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 5,44 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,72 Prozent auf 54,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,17 Prozent auf 51,70 EUR), AIXTRON SE (+ 2,01 Prozent auf 33,95 EUR), 1&1 (+ 1,06 Prozent auf 23,90 EUR) und freenet (+ 0,75 Prozent auf 26,96 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-4,06 Prozent auf 45,86 EUR), Ottobock (-3,61 Prozent auf 52,10 EUR), Elmos Semiconductor (-3,22 Prozent auf 144,40 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 34,29 EUR) und Nemetschek SE (-2,85 Prozent auf 62,95 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 188 429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,60 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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