HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 06.03.2026 09:29:31

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Der TecDAX knüpft am Freitag an seine Vortagesgewinne an.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 3 672,10 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 553,705 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,019 Prozent fester bei 3 664,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 672,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 663,76 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,854 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 619,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Stand von 3 866,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,69 Prozent auf 74,50 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), IONOS (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,50 Prozent auf 28,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,40 Prozent auf 68,85 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,18 Prozent auf 54,55 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Siltronic (-0,87 Prozent auf 51,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,69 Prozent auf 144,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 483 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
06.03.26 freenet Sell UBS AG
26.02.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 137,80 -4,83% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,46 -1,08% freenet AG
HENSOLDT 74,10 0,68% HENSOLDT
Infineon AG 39,19 -7,27% Infineon AG
IONOS 23,60 5,36% IONOS
JENOPTIK AG 27,84 -0,93% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 69,20 1,32% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 38,43 -3,60% QIAGEN N.V.
SAP SE 173,32 0,96% SAP SE
Sartorius AG Vz. 218,30 -3,11% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 50,85 -1,07% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,65 -5,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,75 3,99% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 607,48 -1,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen