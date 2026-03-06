HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX-Kursverlauf
|
06.03.2026 09:29:31
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 3 672,10 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 553,705 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,019 Prozent fester bei 3 664,07 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 672,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 663,76 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,854 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 619,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Stand von 3 866,16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,69 Prozent auf 74,50 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), IONOS (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,50 Prozent auf 28,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,40 Prozent auf 68,85 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,18 Prozent auf 54,55 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Siltronic (-0,87 Prozent auf 51,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,69 Prozent auf 144,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 483 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentaldaten
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|137,80
|-4,83%
|freenet AG
|27,46
|-1,08%
|HENSOLDT
|74,10
|0,68%
|Infineon AG
|39,19
|-7,27%
|IONOS
|23,60
|5,36%
|JENOPTIK AG
|27,84
|-0,93%
|Nemetschek SE
|69,20
|1,32%
|QIAGEN N.V.
|38,43
|-3,60%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Sartorius AG Vz.
|218,30
|-3,11%
|Siltronic AG
|50,85
|-1,07%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|51,65
|-5,58%
|TeamViewer
|4,75
|3,99%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 607,48
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.