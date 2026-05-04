TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Der TecDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,23 Prozent höher bei 3 742,53 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 511,137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,775 Prozent auf 3 725,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 697,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 718,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 744,96 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 3 467,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, lag der TecDAX noch bei 3 613,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 3 728,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,26 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,87 Prozent auf 49,27 EUR), EVOTEC SE (+ 4,58 Prozent auf 5,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,13 Prozent auf 79,35 EUR), TeamViewer (+ 3,92 Prozent auf 4,93 EUR) und IONOS (+ 3,14 Prozent auf 26,92 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-1,77 Prozent auf 77,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,44 Prozent auf 27,45 EUR), Siemens Healthineers (-0,29 Prozent auf 34,78 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 22,55 EUR) und United Internet (+ 0,07 Prozent auf 26,74 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 555 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,879 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at