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Kursverlauf 10.04.2026 09:30:35

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in Grün

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in Grün

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,44 Prozent höher bei 3 532,50 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 519,853 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,334 Prozent fester bei 3 528,67 Punkten, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 537,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 527,47 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,92 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Stand von 3 626,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 3 820,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der TecDAX noch bei 3 311,83 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 2,01 Prozent auf 76,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,91 Prozent auf 58,70 EUR), IONOS (+ 1,86 Prozent auf 24,14 EUR), Nagarro SE (+ 1,78 Prozent auf 45,86 EUR) und CANCOM SE (+ 1,66 Prozent auf 24,45 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-0,83 Prozent auf 45,26 EUR), HENSOLDT (-0,52 Prozent auf 81,10 EUR), Drägerwerk (-0,43 Prozent auf 93,40 EUR), Ottobock (-0,19 Prozent auf 52,90 EUR) und QIAGEN (-0,11 Prozent auf 34,99 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 288 976 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 24,40 1,67% CANCOM SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 94,10 0,53% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 27,54 0,22% freenet AG
HENSOLDT 77,10 -5,12% HENSOLDT
IONOS 23,68 -0,50% IONOS
Nagarro SE 45,00 -2,39% Nagarro SE
Nordex AG 45,88 0,22% Nordex AG
Ottobock 54,50 3,42% Ottobock
QIAGEN N.V. 34,75 -0,88% QIAGEN N.V.
SAP SE 139,18 -1,14% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 60,50 4,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,24 -1,30% TeamViewer

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TecDAX 3 531,61 0,42%

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