Am Freitag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,42 Prozent auf 3 871,31 Punkte nach unten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555,975 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,16 Prozent schwächer bei 3 881,49 Punkten in den Handel, nach 3 927,10 Punkten am Vortag.

Bei 3 865,94 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 881,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 5,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der TecDAX bei 4 012,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 065,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 432,94 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,82 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 2,26 Prozent auf 24,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 26,38 EUR), Drägerwerk (+ 0,34 Prozent auf 116,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,12 Prozent auf 32,30 EUR) und QIAGEN (-0,12 Prozent auf 45,20 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-7,26 Prozent auf 30,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,67 Prozent auf 45,94 EUR), Infineon (-4,76 Prozent auf 47,00 EUR), JENOPTIK (-4,71 Prozent auf 34,36 EUR) und SMA Solar (-4,43 Prozent auf 43,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 749 199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 218,935 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at