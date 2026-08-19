Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Blick
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19.08.2026 17:58:54
TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX
Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 4 065,49 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 566,247 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 056,13 Zählern und damit 0,103 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 051,96 Punkte).
Bei 4 068,95 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 025,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,890 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 901,04 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,27 Prozent auf 32,24 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 234,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,53 Prozent auf 3,40 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR) und SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,30 Prozent auf 72,90 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 139,60 EUR), Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), JENOPTIK (-3,39 Prozent auf 38,76 EUR) und PVA TePla (-3,33 Prozent auf 29,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 095 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|27.09.24
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|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,32
|0,06%
|Elmos Semiconductor
|139,00
|-0,57%
|EVOTEC SE
|3,36
|-0,65%
|freenet AG
|24,08
|-0,91%
|Infineon AG
|55,09
|0,40%
|JENOPTIK AG
|38,90
|0,26%
|PVA TePla AG
|29,28
|0,76%
|QIAGEN N.V.
|38,09
|0,57%
|SAP SE
|184,82
|0,26%
|Sartorius AG Vz.
|247,60
|5,72%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,80
|-0,41%
|TeamViewer
|6,90
|3,92%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,50
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 061,12
|0,05%