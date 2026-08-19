Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index im Blick 19.08.2026 17:58:54

TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX

TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 4 065,49 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 566,247 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 056,13 Zählern und damit 0,103 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 051,96 Punkte).

Bei 4 068,95 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 025,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,890 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 901,04 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,27 Prozent auf 32,24 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 234,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,53 Prozent auf 3,40 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR) und SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,30 Prozent auf 72,90 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 139,60 EUR), Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), JENOPTIK (-3,39 Prozent auf 38,76 EUR) und PVA TePla (-3,33 Prozent auf 29,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 095 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 32,32 0,06% Carl Zeiss Meditec AG
Elmos Semiconductor 139,00 -0,57% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,36 -0,65% EVOTEC SE
freenet AG 24,08 -0,91% freenet AG
Infineon AG 55,09 0,40% Infineon AG
JENOPTIK AG 38,90 0,26% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 29,28 0,76% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 38,09 0,57% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,82 0,26% SAP SE
Sartorius AG Vz. 247,60 5,72% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,80 -0,41% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,90 3,92% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,50 1,50% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 061,12 0,05%

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