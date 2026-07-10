TecDAX-Handel aktuell: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 3 825,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 505,620 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,104 Prozent fester bei 3 828,56 Punkten in den Handel, nach 3 824,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 806,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 828,56 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 979,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 531,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 974,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,55 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,51 Prozent auf 241,50 EUR), United Internet (+ 1,91 Prozent auf 23,52 EUR), EVOTEC SE (+ 1,90 Prozent auf 5,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,78 Prozent auf 25,79 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,36 Prozent auf 29,92 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Siltronic (-2,53 Prozent auf 88,55 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 44,18 EUR), Infineon (-2,00 Prozent auf 71,88 EUR), Nordex (-1,41 Prozent auf 41,86 EUR) und Drägerwerk (-1,35 Prozent auf 80,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 387 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 161,076 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at