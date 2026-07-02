AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Frühe Investition
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02.07.2026 10:03:41
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 812,579 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93 529,09 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 01.07.2026 auf 51,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 835,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte AIXTRON SE einen Börsenwert von 6,43 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Anteils auf 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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