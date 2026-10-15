TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag bei 22,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 444,444 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 35,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 773,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,73 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 3,89 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at